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Экономика Украины возвращается на позитивный тренд: что станет условием роста

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Украина, Понедельник 17 мая 2021 12:06
Экономика Украины возвращается на позитивный тренд: что станет условием роста Фото: причиной восстановления экономики Украины в 2021 году станет низкая база сравнения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Экономика Украины в первом квартале 2021 года продолжала сокращаться, и по предварительным данным Госстата реальный ВВП упал на 2,0%. Восстановление начнется во втором квартале благодаря низкой базе сравнения и вакцинации.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

"Во втором квартале 2021 года экономическое восстановление хоть и будет продолжать зависеть от частоты, длительности и степени жесткости карантинных ограничений, однако с учетом низкой базы сравнения прошлого года и процессов вакцинации как в мире, так и внутри страны, выйдет на положительный тренд", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным Госстата, самое глубокое падение экономики Украины наблюдалось во втором квартале 2020 года - 11,2%. Таким образом, статистика за второй квартал 2021 года в любом случае покажет рост из-за крайне низкой базы сравнения.

Отметим, Государственная служба статистики обнародовала первую предварительную оценку реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I квартале 2021 года. Экономика Украины по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упала на 2,0%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2021 - 2023 годы. По базовому сценарию прогнозируется рост ВВП на уровне 4,6% в 2021 году, на 4,3% в 2022 году, на 4,7% - в 2023 году.

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