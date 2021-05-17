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Економіка України повертається на позитивний тренд: що стане умовою зростання

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Україна, Понеділок 17 травня 2021 12:06
Економіка України повертається на позитивний тренд: що стане умовою зростання Фото: причиною відновлення економіки України у 2021 році стане низька база порівняння (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Економіка України у першому кварталі 2021 року продовжувала скорочуватися, і за попередніми даними Держстату реальний ВВП впав на 2,0%. Відновлення почнеться у другому кварталі завдяки низькій базі порівняння та вакцинації.

Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.

"У другому кварталі 2021 року економічне відновлення хоч і продовжуватиме залежати від частоти, тривалості та ступеню жорсткості карантинних обмежень, проте з урахуванням низької бази порівняння минулого року та процесів вакцинації як у світі, так і всередині країни, вийде на позитивний тренд", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними Держстату, найглибше падіння економіки України спостерігалося у другому кварталі 2020 року - 11,2%. Таким чином, статистика за другий квартал 2021 року у будь-якому разі покаже зростання через вкрай низьку базу порівняння.

Відзначимо, Державна служба статистики оприлюднила першу попередню оцінку реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в I кварталі 2021 року. Економіка України в порівнянні з аналогічним періодом минулого року впала на 2,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки. За базовим сценарієм прогнозується зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, на 4,3% у 2022 році, на 4,7% - у 2023 році.

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