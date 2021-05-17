Економіка України повертається на позитивний тренд: що стане умовою зростання
Економіка України у першому кварталі 2021 року продовжувала скорочуватися, і за попередніми даними Держстату реальний ВВП впав на 2,0%. Відновлення почнеться у другому кварталі завдяки низькій базі порівняння та вакцинації.
Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування Мінекономіки.
"У другому кварталі 2021 року економічне відновлення хоч і продовжуватиме залежати від частоти, тривалості та ступеню жорсткості карантинних обмежень, проте з урахуванням низької бази порівняння минулого року та процесів вакцинації як у світі, так і всередині країни, вийде на позитивний тренд", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, за даними Держстату, найглибше падіння економіки України спостерігалося у другому кварталі 2020 року - 11,2%. Таким чином, статистика за другий квартал 2021 року у будь-якому разі покаже зростання через вкрай низьку базу порівняння.
Відзначимо, Державна служба статистики оприлюднила першу попередню оцінку реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в I кварталі 2021 року. Економіка України в порівнянні з аналогічним періодом минулого року впала на 2,0%.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки. За базовим сценарієм прогнозується зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, на 4,3% у 2022 році, на 4,7% - у 2023 році.