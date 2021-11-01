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Экономика Украины возобновила падение. В НБУ назвали причину

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Украина, Понедельник 01 ноября 2021 10:42
Экономика Украины возобновила падение. В НБУ назвали причину Фото: экономика Украины снова падает (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В сентябре 2021 года Индекс производства базовых отраслей (ИПБО) снизился 4,4% г/г. Основной вклад в падение ИПБО внесло сельское хозяйство, объемы производства которого снизились на 11,4% г/г в связи медленным темпом уборки кукурузы этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (октябрь 2021 года).

Как отмечается в обзоре, в сентябре снизились и объемы производства в промышленности (на 0,7% г/г). Дефицит угля и проведение ремонтов на отдельных металлургических предприятиях сказались на добывающей промышленности, металлургии и энергетике. Из-за высокой стоимости газа сокращалось производство в химической промышленности. Однако наращивание экспорта агропродукции и черных металлов способствовало уменьшению спада в оптовой торговле и улучшению показателей грузооборота.

Потребительский и инвестиционный спрос оставался устойчивыми, хотя рост розничной торговли замедлился (до 5,9% г/г) на фоне высокой базы сравнения. Быстро росло строительство (10,1% г/г), в том числе за счет увеличения бюджетного финансирования дорожной инфраструктуры, отметили в НБУ.

Экономика Украины возобновила падение. В НБУ назвали причину

По данным НБУ, за январь-сентябрь ИПБО вырос на 1,1%, за девять месяцев прошлого года наблюдалось падение на 6,0%.

Напомним, в октябре НБУ ухудшил прогноз восстановления экономики после кризиса. НБУ прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году на 3,1%. В июле НБУ прогнозировал рост экономики на уровне на 3,8%.

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