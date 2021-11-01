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Економіка України повернулася до падіння. У НБУ назвали причину

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Україна, Понеділок 01 листопада 2021 10:42
Економіка України повернулася до падіння. У НБУ назвали причину Фото: економіка України знову падає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У вересні 2021 року Індекс виробництва базових галузей (ІВБГ) знизився 4,4% р/р. Основний внесок у падіння ІВБГ мало сільське господарство, обсяги виробництва якого знизилися на 11,4% р/р через повільніший темп збирання кукурудзи цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (жовтень 2021 року).

Як зазначається в огляді, у вересні знизилися й обсяги виробництва в промисловості (на 0,7% р/р). Дефіцит вугілля та проведення ремонтів на окремих металургійних підприємствах позначилися на добувній промисловості, металургії та енергетиці. Через високу вартість газу надалі скорочувалося виробництво в хімічній промисловості. Натомість нарощування експорту агропродукції та чорних металів сприяло зменшенню спаду в оптової торгівлі та поліпшенню показників вантажообороту.

Споживчий та інвестиційний попит залишалися стійкими, хоча зростання роздрібної торгівлі сповільнилося (до 5,9% р/р) на тлі високої бази порівняння. Надалі швидко зростало будівництво (10,1% р/р), у тому числі за рахунок збільшення бюджетного фінансування дорожньої інфраструктури, зазначили в НБУ.

Економіка України повернулася до падіння. У НБУ назвали причину

За даними НБУ, за січень-вересень ІВБГ зріс на 1,1%, за дев'ять місяців минулого року спостерігалося падіння на 6,0%.

Нагадаємо, у жовтні НБУ погіршив прогноз відновлення економіки України після кризи. НБУ прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні у 2021 році на 3,1%. У липні НБУ прогнозував зростання економіки на рівні на 3,8%.

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