Когда экономика Украины восстановится после кризиса: прогноз МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 4,0%. Экономика Украины лишь частично восстановится после падения в 2020 году на 4,2%.

Об этом говорится в обзоре МВФ World Economic Outlook за апрель 2021 года.

Таким образом, ВВП Украины будет расти медленнее, чем в целом по миру (прогноз МВФ на 2021 год - 6,0%).

Кроме того, в 2020 году падение ВВП Украины было глубже, чем сокращение мировой экономики (по данным МВФ - на 3,3%).

МВФ также ожидает, что затем экономика Украины вырастет на 2022 году на 3,4%, что также хуже, чем в среднем по миру (пронноз МВФ - на 4,2%).