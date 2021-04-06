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Коли економіка України відновиться після кризи: прогноз МВФ

Автор: Олександр Білоус

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році на рівні 4,0%. Економіка України лише частково відновиться після падіння у 2020 році на 4,2%.

Про це йдеться в огляді МВФ World Economic Outlook за квітень 2021 року.

Таким чином, ВВП України зростатиме повільніше, ніж в цілому по світу (прогноз МВФ на 2021 год - 6,0%).

Крім того, у 2020 році падіння ВВП України було глибше, ніж скорочення світової економіки (за даними МВФ - на 3,3%).

МВФ також очікує, що економіка України зросте на 2022 році на 3,4%, що також гірше, ніж в середньому по світу (прогноз МВФ - на 4,2%).

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання світової економіки в 2021 році на рівні 6,0%. У порівнянні з січнем поліпшений прогноз на 0,5 в.п. (з 5,5%)

Зазначимо, Національний банк України (НБУ) оновив прогноз відновлення економіки України після кризи. Згідно з прогнозом, валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні до 2021 року збільшиться на 4,2%. Згідно з оновленим прогнозом, у 2022 році економіка зросте на 3,8%. У 2023 році очікується зростання на 4,0%.

Нагадаємо, в жовтні 2020 року МВФ поліпшив прогноз падіння економіки України у 2020 році до 7,2%.

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Новини України прогнозекономікаМВФ
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