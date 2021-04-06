Коли економіка України відновиться після кризи: прогноз МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році на рівні 4,0%. Економіка України лише частково відновиться після падіння у 2020 році на 4,2%.

Про це йдеться в огляді МВФ World Economic Outlook за квітень 2021 року.

Таким чином, ВВП України зростатиме повільніше, ніж в цілому по світу (прогноз МВФ на 2021 год - 6,0%). Крім того, у 2020 році падіння ВВП України було глибше, ніж скорочення світової економіки (за даними МВФ - на 3,3%). МВФ також очікує, що економіка України зросте на 2022 році на 3,4%, що також гірше, ніж в середньому по світу (прогноз МВФ - на 4,2%).