Коли економіка України відновиться після кризи: прогноз МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України у 2021 році на рівні 4,0%. Економіка України лише частково відновиться після падіння у 2020 році на 4,2%.
Про це йдеться в огляді МВФ World Economic Outlook за квітень 2021 року.
Таким чином, ВВП України зростатиме повільніше, ніж в цілому по світу (прогноз МВФ на 2021 год - 6,0%).
Крім того, у 2020 році падіння ВВП України було глибше, ніж скорочення світової економіки (за даними МВФ - на 3,3%).
МВФ також очікує, що економіка України зросте на 2022 році на 3,4%, що також гірше, ніж в середньому по світу (прогноз МВФ - на 4,2%).
Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання світової економіки в 2021 році на рівні 6,0%. У порівнянні з січнем поліпшений прогноз на 0,5 в.п. (з 5,5%)
Зазначимо, Національний банк України (НБУ) оновив прогноз відновлення економіки України після кризи. Згідно з прогнозом, валовий внутрішній продукт (ВВП) в Україні до 2021 року збільшиться на 4,2%. Згідно з оновленим прогнозом, у 2022 році економіка зросте на 3,8%. У 2023 році очікується зростання на 4,0%.
Нагадаємо, в жовтні 2020 року МВФ поліпшив прогноз падіння економіки України у 2020 році до 7,2%.