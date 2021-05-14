Економіка України падає другий рік поспіль: Держстат оцінив ВВП за перший квартал

Державна служба статистики оприлюднила першу попередню оцінку реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в I кварталі 2021 року. Економіка України в порівнянні з аналогічним періодом минулого року впала на 2,0%.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

За даними статистичного відомства, реальний ВВП України в I кварталі у порівнянні з IV кварталом 2020 року впав на 1,1%.

Надалі ці дані будуть уточнюватися.

Таким чином, економіка України падає п'ятий квартал поспіль. Скорочення реального ВВП почалося в I кварталі 2020 року і склало 1,2%, В II кварталі було зафіксовано падіння на 11,2%, в III кварталі - на 3,5%, IV кварталі - на 0,5%.

Раніше Державна служба статистики оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році. Економіка скоротилася на 4,0%, що дещо краще урядового прогнозу (4,8%).