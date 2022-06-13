Экономика Украины еще не готова к возвращению плавающего курса гривны к доллару, - НБУ
Экономика еще не готова к возвращению плавающего курсообразования. Для этого должны сложиться соответствующие макроэкономические предпосылки, в частности, должна вырасти способность валютного рынка к самобалансированию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП) 1 июня, во время которого было принято решение повысить учетную ставку до 25%.
"В противном случае коррекция официального курса только создаст лишние шоки для экономических агентов, ухудшит ожидания, изменит масштаб цен в стране на соответствующий процент, однако давление на гривну и на международные резервы сохранится", - говорится в сообщении.
Как отметили в НБУ, это, в частности, связано с постепенной заменой первоначального психологического шока от войны экономической логикой принятия решений населением, импортерами и экспортерами.
В ходе дискуссии члены КМП пришли к выводу, что поддержание стабильности обменного курса при текущих условиях является залогом ценовой и финансовой стабильности.
"Курсовая стабильность остается безальтернативным номинальным якорем для ожиданий, механизмом субсидирования критического импорта и соответственно - главным инструментом сдерживания инфляционного давления и поддержания устойчивости финансовой системы. В частности, благодаря фиксации курса гривны для критического импорта инфляционное развитие остается контролируемым", - говорится в сообщении.
Отметим, НБУ 24 февраля зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. Курс на наличном рынке составляет около 35,5 гривен.
Напомним, заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий заявил, что Национальный банк Украины пока не собирается отказываться от фиксации официального курса гривны к доллару.
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