Экономика Украины еще не готова к возвращению плавающего курса гривны к доллару, - НБУ

Экономика еще не готова к возвращению плавающего курсообразования. Для этого должны сложиться соответствующие макроэкономические предпосылки, в частности, должна вырасти способность валютного рынка к самобалансированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины ( КМП ) 1 июня, во время которого было принято решение повысить учетную ставку до 25%.

"В противном случае коррекция официального курса только создаст лишние шоки для экономических агентов, ухудшит ожидания, изменит масштаб цен в стране на соответствующий процент, однако давление на гривну и на международные резервы сохранится", - говорится в сообщении.

Как отметили в НБУ, это, в частности, связано с постепенной заменой первоначального психологического шока от войны экономической логикой принятия решений населением, импортерами и экспортерами.

В ходе дискуссии члены КМП пришли к выводу, что поддержание стабильности обменного курса при текущих условиях является залогом ценовой и финансовой стабильности.

"Курсовая стабильность остается безальтернативным номинальным якорем для ожиданий, механизмом субсидирования критического импорта и соответственно - главным инструментом сдерживания инфляционного давления и поддержания устойчивости финансовой системы. В частности, благодаря фиксации курса гривны для критического импорта инфляционное развитие остается контролируемым", - говорится в сообщении.