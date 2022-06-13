Економіка України ще не готова до повернення плаваючого курсу гривні до долара, - НБУ

Економіка ще не готова до повернення плаваючого курсоутворення. Для цього мають скластися відповідні макроекономічні передумови, зокрема, має зрости здатність валютного ринку до самозбалансування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підсумки засідання Комітету з монетарної політики Національного банку України ( КМП ) 1 червня, під час якого було ухвалено рішення підвищити облікову ставку до 25%.

"В іншому випадку корекція офіційного курсу лише створить зайві шоки для економічних агентів, погіршить очікування, змінить масштаб цін у країні на відповідний відсоток, проте тиск на гривню і на міжнародні резерви збережеться", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в НБУ, це, зокрема, пов’язано із поступовою заміною початкового психологічного шоку від війни економічною логікою ухвалення рішень населенням, імпортерами та експортерами.

Упродовж дискусії члени КМП дійшли висновку, що підтримання стабільності обмінного курсу за поточних умов є запорукою цінової та фінансової стабільності.

"Курсова стабільність залишається безальтернативним номінальним якорем для очікувань, механізмом субсидіювання критичного імпорту і відповідно - головним інструментом стримування інфляційного тиску та підтримання стійкості фінансової системи. Зокрема, завдяки фіксації курсу гривні для критичного імпорту інфляційний розвиток залишається контрольованим", - йдеться в повідомленні.