UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Навіть "оборонка" втрачає темпи. Російська економіка сповільнилася у 11 разів, - ЦПД

Фото: економічне зростання РФ практично зупинилося (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Уряд Росії визнав, що економічне зростання зупинилось. За пів року темпи впали у 11 разів, а цілі галузі вже скотилися у рецесію, навіть "оборонка" втратила динаміку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За підсумками липня 2025 року ВВП країни зріс лише на 0,4% у річному вимірі. Це означає, що економіка перебуває на межі стагнації.

Для порівняння, ще у червні цього року показник становив 1%, а в грудні 2024-го - 4,5%. Таким чином, усього за пів року темпи зростання скоротилися у 11 разів.

Промисловість на межі нуля

Стан промисловості демонструє критичне уповільнення. Сектори, які ще торік показували позитивну динаміку, нині занурюються в рецесію.

  • Виробництво меблів скоротилося на 12%

  • Виробництво одягу - на 7%

  • Електрообладнання - на 6,5%

  • У металургії падіння перевищило 10%

Ці показники свідчать, що промисловість Росії фактично балансує на нульових позначках.

ВПК втрачає темпи

Навіть військово-промисловий комплекс, який Кремль вважає критично важливим під час війни, не витримує темпів.

Зростання у виробництві металовиробів та електроніки сповільнилося у 3,5-5 разів. Це демонструє, що навіть оборонка, яка довгий час залишалася локомотивом російської економіки, почала втрачати динаміку.

"Резерви для "підживлення" економіки Росії вичерпуються. Щоб далі фінансувати війну, влада буде змушена підвищувати податки та забирати ресурси у цивільних секторів, що ще більше гальмуватиме розвиток. Війна та санкції штовхають економіку РФ у затяжну кризу", - підкреслюють у ЦПД.

"Путінська економіка" котиться в прірву:

Раніше Reuters з посиланням на джерела повідомляло, що Путін дедалі більше стурбований станом російської економіки в умовах війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВВП