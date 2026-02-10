Економіка РФ повторює сценарій пізнього СРСР, - розвідка

Російська економіка переходить у фазу найглибшої кризи за останні 20 років, що може змусити Кремль переглянути економічну політику, сформовану ще на початку 2000-х.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
За даними розвідки, за підсумками 2025 року зафіксовано значне уповільнення промислового розвитку: якщо у 2023-2024 роках промислове виробництво зростало на 4-6%, то за одинадцять місяців 2025 року приріст становив лише 0,8%. Особливо помітне падіння динаміки в обробній промисловості
Додатковим сигналом проблем стало скорочення вантажоперевезень російських залізниць до мінімуму за останні 16 років, що свідчить як про труднощі з експортом, так і про охолодження внутрішнього ринку.
Фінансове становище приватного сектору також погіршується, а бюджетна ситуація залишається нестабільною. У 2025 році дефіцит федерального бюджету РФ зріс до 5,65 трлн рублів, перевищивши навіть показники пандемійного 2020 року.
Попри деяке уповільнення зростання витрат, державні видатки залишаються рекордними, що підтримує високий рівень інфляції та змушує владу підвищувати податкове навантаження.
За оцінками аналітиків, нинішню ситуацію дедалі частіше порівнюють із відкладеною кризою пізнього СРСР, коли економічні проблеми тривалий час маскувалися за рахунок боргів. Хоча масштаби поточних викликів поки не співставні з кризою 1990-х, Росію, ймовірно, очікує тривалий період економічної нестабільності.
Російська економіка завершила 2025 рік із різким погіршенням показників: ціни на нафту опустилися до п’ятирічного мінімуму, а рівень розвитку космічної галузі фактично відкотиться до показників початку 1960-х років.
Водночас фінансова та інституційна система РФ дедалі більше переходить у режим так званого керованого хаосу: банки приховують структуру власності, держслужбовців звільняють від подання декларацій, а бізнес працює в умовах постійного тиску та нестабільності.
Крім того, у 2026–2027 роках російські авіакомпанії планують повернути в експлуатацію законсервовані літаки радянського та іноземного виробництва, більшість із яких старші за 30 років. Причиною такого кроку стали санкції, скорочення авіапарку та відсутність можливостей для його оновлення.