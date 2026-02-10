Економіка РФ повторює сценарій пізнього СРСР, - розвідка

Різке уповільнення промислового зростання

За даними розвідки, за підсумками 2025 року зафіксовано значне уповільнення промислового розвитку: якщо у 2023-2024 роках промислове виробництво зростало на 4-6%, то за одинадцять місяців 2025 року приріст становив лише 0,8%. Особливо помітне падіння динаміки в обробній промисловості

Додатковим сигналом проблем стало скорочення вантажоперевезень російських залізниць до мінімуму за останні 16 років, що свідчить як про труднощі з експортом, так і про охолодження внутрішнього ринку.

Рекордний дефіцит бюджету

Фінансове становище приватного сектору також погіршується, а бюджетна ситуація залишається нестабільною. У 2025 році дефіцит федерального бюджету РФ зріс до 5,65 трлн рублів, перевищивши навіть показники пандемійного 2020 року.

Попри деяке уповільнення зростання витрат, державні видатки залишаються рекордними, що підтримує високий рівень інфляції та змушує владу підвищувати податкове навантаження.

Ризик тривалої економічної турбулентності

За оцінками аналітиків, нинішню ситуацію дедалі частіше порівнюють із відкладеною кризою пізнього СРСР, коли економічні проблеми тривалий час маскувалися за рахунок боргів. Хоча масштаби поточних викликів поки не співставні з кризою 1990-х, Росію, ймовірно, очікує тривалий період економічної нестабільності.