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Економіка Японії увійшла в рецесію

Новини » Фінансова криза 2020     18.05.2020 - 09:30
Економіка Японії увійшла в рецесію
Ілюстративне фото (freepik)

До березня третя за величиною економіка світу скорочувалася два квартали поспіль

Економіка Японії впала в рецесію вперше за останні 4,5 роки. ВВП країни в першому кварталі поточного року скоротився на 3,4% в річному вирахуванні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з опублікованими в понеділок урядовими даними, третя за величиною економіка світу скоротилася на 0,9% в період з січня по березень порівняно з попереднім кварталом.

"Абсолютно очевидно, що в поточному кварталі економіка переживала ще більш глибокий спад. Японія вступила в повну рецесію", - сказав головний економіст дослідницького інституту Мейдзі Ясуда Юічі Кодама.

Попередні офіційні дані показали, що ВВП країни в першому кварталі скоротився на 3,4% в річному вимірі у зв'язку зі зниженням приватного споживання, капітальних витрат і експорту.

До березня третя за величиною економіка в світі скорочувалася два квартали поспіль.

Тим часом уряд Японії вже оголосив про пакет заходів стимулювання на суму близько 1 трильйона доларів, щоб захистити економіку від наслідків пандемії. Це еквівалентно приблизно 20% річного обсягу ВВП Японії.

Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду, у 2020 році падіння економіки в Японії складе 5,2%.

Раніше в МВФ заявили, що світовій економіці знадобиться три роки, щоб відновитися після пандемії коронавіруса COVID-19 і викликаними нею обмеженнями.

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Японіяекономікарецессия
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