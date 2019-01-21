Економіка Китаю показала мінімальне зростання майже за три десятиліття

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Востаннє такий низький ріст спостерігався у 1990 році

Зростання реального валового внутрішнього продукту Китаю в 2018 році склало 6,6%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне агентство "Сіньхуа".

За даними Державного статистичного управління Китаю, ВВП країни в четвертому кварталі 2018 року зріс на 6,4%, у третьому кварталі - на 6,5%. За уточненими даними, ВВП за 2017 рік виріс на 6,8%.

Як зазначає агентство Reuters, у 2018 році економіка Китаю показала самий повільний річний приріст з 1990 року. Нові ознаки послаблення економіки Китаю, на частку якого в останні роки припадало близько третини глобального зростання, посилюють занепокоєння про ризики для світової економіки і чинять тиск на прибуток компаній - від Apple до великих автовиробників.

Китайська влада обіцяє нові заходи підтримки в поточному році, щоб послабити ризик масштабної втрати робочих місць, однак планує утриматися від наводнення економіки стимулами на зразок тих, на які Пекін покладався в минулому році і які призвели до накопичення високого обсягу боргу, нагадує Reuters.

Враховуючи, що заходи підтримки почнуть діяти не відразу, більшість аналітиків вважають, що економічні умови можуть на якийсь час погіршитися, і прогнозують подальше уповільнення зростання до 6,3% в поточному році.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні Світовий банк погіршив прогноз зростання світового валового ВВП у 2019 році з 3% до 2,9%. У 2020-2021 роках очікується уповільнення зростання до 2,8%.

Нагадаємо, в жовтні 2018 року Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз по зростанню світової економіки в 2018-2019 роках з 3,9% до 3,7%.