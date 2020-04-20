Экономика Испании может сократиться на 12,4% из-за коронавируса

Фото: флаг Испании (Pixabey/jackmac34)

Это будет зависеть от того, как долго продлится карантин в стране

Испанский центральный банк (ИЦБ) прогнозирует, что экономика страны должна сократиться в этом году между 6,8% и 12,4% в зависимости от того, как долго продлится карантин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По данным ИЦБ, разрушения, понесенные испанской экономикой, были, как и в случае других стран, были серьезными, хотя все еще сохранялась большая неопределенность.

Ожидается, что подъем начаться во второй половине года, что приведет к "значительному восстановлению" в 2021 году с прогнозируемым ростом от 5,5% до 8,5%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Испании зафиксировали самую низкую за месяц суточную смертность от COVID-19. Последний раз такое малое количество смертей было зафиксировано в марте.

При этом общее количество летальных случаев от коронавируса в Испании превысило 20 тысяч. В субботу в Испании зафиксировали более 500 смертей больных с коронавирусом.

РБК-Украина также писало, что премьер-министр Испании Педро Санчес будет просить парламент продлить карантин в стране до 9 мая. Однако испанские власти намерены ослабить ограничения для детей. С 27 апреля детям могут разрешить выходить на улицу.