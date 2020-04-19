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В Испании зафиксировали самую низкую за месяц суточную смертность от COVID-19

Новости » Коронавирус     19.04.2020 - 15:28
В Испании зафиксировали самую низкую за месяц суточную смертность от COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Последний раз такое малое количество смертей было зафиксировано в марте

В Испании зафиксировали наименьшее суточное количество умерших от коронавируса с марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Pais.

По данным агентства, за последние сутки в Испании жертвами заболевания коронавирусом стали 410 пациентов. Последний раз такое низкое количество смертей было зафиксировано 22 марта - 394.

При этом в отделениях интенсивной терапии сейчас находятся 1123 больных. За последние сутки в Испании было обнаружено 4218 новых случаев заражения коронавирусом, тогда как в субботу количество новых случаев составило 3658.

Общее количество выявленных больных возросло до 195 944, из них более 20 тысяч - умерли.

Напомним, ранее сообщалось, что общее количество летальных случаев коронавируса в Испании превысило 20 тысяч. В субботу в Испании зафиксировали более 500 смертей больных с коронавирусом.

Кроме того, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что будет просить парламент продлить карантин в стране до 9 мая. Однако испанские власти намерены ослабить ограничения для детей. С 27 апреля детям могут разрешить выходить на улицу.

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