Економіка Іспанії може скоротитися на 12,4% через коронавірус

Фото: прапор Іспанії (Pixabey/jackmac34)

Це буде залежати від того, як довго триватиме карантин у країні

Іспанська центральний банк (ІЦБ) прогнозує, що економіка країни повинна скоротитися цього року між 6,8% і 12,4% в залежності від того, як довго триватиме карантин. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

За даними ІЦБ, руйнування, понесені іспанської економікою, були, як і в випадку інших країн, були серйозними, хоча все ще зберігалася велика невизначеність.

Очікується, що підйом початися в другій половині року, що призведе до "значного відновлення" у 2021 році з прогнозованим зростанням від 5,5% до 8,5%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Іспанії зафіксували найнижчу за місяць добову смертність від COVID-19. Останній раз така мала кількість смертей було зафіксовано в березні.

При цьому загальна кількість летальних випадків від коронавірусу в Іспанії перевищила 20 тисяч. У суботу в Іспанії було зафіксовано понад 500 смертей хворих з коронавірусів.

РБК-Україна також писало, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес буде просити парламент продовжити карантин у країні до 9 травня. Однак іспанська влада має намір послабити обмеження для дітей. З 27 квітня дітям можуть дозволити виходити на вулицю.