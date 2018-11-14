Экономика Германии показала рекордное с 2013 года падение

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Падение ВВП Германии происходит в том числе на фоне новой торговой политики Трампа

ВВП Германии в третьем квартале сократился на 0,8% в годовом выражении, что является худшим показателем с 2013 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Wall Street Journal.

Указано, что сокращение немецкой экономики происходит впервые за 3,5 года.

По мнению опрошенных WSJ экономистов, крупнейшая европейская экономика оправится в ближайшие месяцы, однако темпам ее роста угрожают несколько рисков. В первую очередь, это новая торговая политика американского лидера Дональда Трампа, в частности введение пошлин на европейские сталь и алюминий весной.

Financial Times подчеркивает, что на рост немецкой экономики также влияет требование для автопроизводителей соответствовать новым стандартам по вредным выбросам.

"Даже без (проблем автопроизводителей, - ред.) немецкая экономика вряд ли бы показала рост из-за сокращения спроса в Китае", - рассказал FT главный экономист Commerzbank Йорг Крэмер.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина и Германия могут выйти на товарооборот в 10 млрд евро в год, а президент Петр Порошенко во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал немецких инвесторов внимательнее присмотреться к сферам экономики Украины, где есть высокий потенциал развития.

Как писало РБК-Украина ранее, Польше грозит экономический кризис в случае массового оттока украинских трудовых мигрантов в Германию.