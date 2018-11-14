Економіка Німеччини показала рекордне з 2013 року падіння

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Падіння ВВП Німеччини відбувається у тому числі на тлі нової торгової політики Трампа

ВВП Німеччини в третьому кварталі скоротився на 0,8% у річному вираженні, що є найгіршим показником з 2013 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Wall Street Journal.

Зазначено, що скорочення німецької економіки відбувається вперше за 3,5 роки.

На думку опитаних WSJ економістів, найбільша європейська економіка оговтається у найближчі місяці, однак темпам її зростання загрожують кілька ризиків. У першу чергу, це нова торгова політика американського лідера Дональда Трампа, зокрема введення мит на європейські сталь і алюміній навесні.

Financial Times підкреслює, що на зростання німецької економіки також впливає вимога для автовиробників відповідати новим стандартам щодо шкідливих викидів.

"Навіть без (проблем автовиробників, - ред.) німецька економіка навряд чи б показала зростання через скорочення попиту у Китаї", - розповів FT головний економіст Commerzbank Йорг Кремер.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна і Німеччина можуть вийти на товарообіг у 10 млрд євро в рік, а президент Петро Порошенко під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель закликав німецьких інвесторів уважніше придивитися до сфер економіки України, де є високий потенціал розвитку.

Як писало РБК-Україна раніше, Польщі загрожує економічна криза в разі масового відтоку українських трудових мігрантів до Німеччини.