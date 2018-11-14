ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Економіка Німеччини показала рекордне з 2013 року падіння

Новини » Економіка    14.11.2018 - 17:46
Економіка Німеччини показала рекордне з 2013 року падіння
Ілюстративне фото (twitter.com pogledba)

Падіння ВВП Німеччини відбувається у тому числі на тлі нової торгової політики Трампа

ВВП Німеччини в третьому кварталі скоротився на 0,8% у річному вираженні, що є найгіршим показником з 2013 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Wall Street Journal.

Зазначено, що скорочення німецької економіки відбувається вперше за 3,5 роки.

На думку опитаних WSJ економістів, найбільша європейська економіка оговтається у найближчі місяці, однак темпам її зростання загрожують кілька ризиків. У першу чергу, це нова торгова політика американського лідера Дональда Трампа, зокрема введення мит на європейські сталь і алюміній навесні.

Financial Times підкреслює, що на зростання німецької економіки також впливає вимога для автовиробників відповідати новим стандартам щодо шкідливих викидів.

"Навіть без (проблем автовиробників, - ред.) німецька економіка навряд чи б показала зростання через скорочення попиту у Китаї", - розповів FT головний економіст Commerzbank Йорг Кремер.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що Україна і Німеччина можуть вийти на товарообіг у 10 млрд євро в рік, а президент Петро Порошенко під час спільного брифінгу з канцлером Німеччини Ангелою Меркель закликав німецьких інвесторів уважніше придивитися до сфер економіки України, де є високий потенціал розвитку.

Як писало РБК-Україна раніше, Польщі загрожує економічна криза в разі масового відтоку українських трудових мігрантів до Німеччини.

Меркель підтримала позицію Франції про створення армії ЄС У бюджеті Німеччини на 2019 рік значно збільшаться витрати на оборону
Новини України ГерманияВВПэкономика
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся