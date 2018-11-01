Порошенко призвал немецких инвесторов внимательнее присмотреться к украинской экономике

Фото: брифинг Ангелы Меркель и Петра Порошенко (РБК-Украина, Виталий Носач)

Президент отметил, что Германия является ведущим инвестором в экономику Украины

Глава государства Петр Порошенко во время совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал немецких инвесторов внимательнее присмотреться к сферам экономики Украины, где есть высокий потенциал развития, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Меркель и Порошенко обсудили направления дальнейшего стимулирования немецких инвестиций в экономику Украины.

"Безусловно мы не обошли вниманием энергетические вопросы Украины и Германии. Также обсудили направления дальнейшего стимулирования немецких инвестиций в экономику Украины. Германия является ведущим инвестором в экономику Украины с показателем 1,7 миллиарда евро", - заявил украинский президент.

Он подчеркнул, что наиболее динамично развиваются инвестиции в автомобильную отрасль.

"Наиболее динамично развиваются инвестиции в автомобильную отрасль. Вы помните, что все четыре года мы открывали производства поставщиков на конвейеры немецкой автомобильно-строительной промышленности. На сегодняшний день создан десяток тысяч новых рабочих мест. Одновременно мы призываем немецких инвесторов внимательнее присмотреться к другим сферам экономики Украины, где есть высокий потенциал развития", - добавил Порошенко.

Напомним, в Берлине 28 ноября пройдет заседание украинско-немецкой Группы высокого уровня по вопросам экономического сотрудничества.

Как писало РБК-Украина ранее, Германия направит в Украину спецпредставителя по вопросам децентрализации.

Добавим, как отметил украинский президент, ведущей темой на его переговорах с Меркель было прекращение российской агрессии. "Мы обсудили ситуацию на Донбассе и в Крыму. В том числе и в области прав человека. Я привел новые неопровержимые доказательства российских преступных действий против Украины", - подчеркнул Порошенко.