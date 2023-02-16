Економічний розвиток України неможливий без подолання патерналізму, - економіст

За його словами, патерналізм - це спадщина суспільної моделі, в якій людина є гвинтиком, тобто не має цінності, а основну цінність має держава. Це класична радянська спадщина, яка притаманна сьогоднішнім Росії, Білорусі та іншим пострадянським країнам, які не змогли пройти модернізацію.

"За патерналістською моделлю суспільства випливає інша спадщина, яку ми мусимо подолати. Це спадщина пострадянської моделі економіки, в якій переважають величезні корпорації і державна власність. Ми мусимо подолати цю спадщину і перейти до економіки, в якій інноваційний бізнес, малий і середній бізнес, що здатен об'єднуватися, творити інноваційні продукти, експортувати, має не меншу вагу, ніж великі корпорації, а державна частка в економіці є мінімальною і держава в економіці виконує в основному регуляторну функцію", - пояснив Пекар.

Також, на його думку, нам необхідно переосмислити свою історію та зняти з неї усі нашарування комуністичної пропаганди.

"Ще одна спадщина, яку ми мусимо подолати - це спадщина, імперськості, залежності від імперії, меншовартості", - наголосив він.

Якщо Україна це все подолає, то, на переконання Пекаря, ми. станемо частиною великої сім'ї вільних народів, якою ми фактично ментально вже є.