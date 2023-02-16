Экономическое развитие Украины невозможно без преодоления патернализма, - экономист

Ментальное и экономическое развитие Украины невозможно без преодоления советского наследия, в частности патернализма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-президента Украинского союза промышленников и предпринимателей Валерия Пекаря во время Kyiv Jewish Forum .
По его словам, патернализм - это наследие общественной модели, в которой человек является винтиком, то есть не имеет ценности, а основную ценность имеет государство. Это классическое советское наследие, присущее сегодняшним России, Беларуси и другим постсоветским странам, которые не смогли пройти модернизацию.
"За патерналистской моделью общества следует другое наследие, которое мы должны преодолеть. Это наследие постсоветской модели экономики, в которой преобладают огромные корпорации и государственная собственность. Мы должны преодолеть это наследие и перейти к экономике, в которой инновационный бизнес, малый и средний бизнес, что способен объединяться, творить инновационные продукты, экспортировать, имеет не меньший вес, чем крупные корпорации, а государственная доля в экономике минимальна и государство в экономике выполняет в основном регуляторную функцию", - пояснил Пекарь.
Также, по его мнению, необходимо переосмыслить свою историю и снять с нее все наслоения коммунистической пропаганды.
"Еще одно наследие, которое мы должны преодолеть - это наследие, имперскость, зависимость от империи, неполноценность", - подчеркнул он.
Если Украина все это преодолеет, то, по убеждению Пекаря, мы. станем частью большой семьи свободных народов, которой мы фактически ментально уже являемся.
Напомним, в нынешнем году Kyiv Jewish Forum-2023 проходит в Вашингтоне под лозунгом Stand with Ukraine. Инициатором KJF является президент Еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного еврейского конгресса Борис Ложкин.
Во вступительной речи Ложкин заявил, что от Украины сегодня зависит будущее Европы и всего цивилизованного мира.
В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время форума заявил, что рассчитывает на участие Израиля в формуле мира по Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.