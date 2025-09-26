Економічні настрої українців покращилися після кількох місяців падіння

У серпні 2025 року Індекс споживчих настроїв українців зріс на 5,2 пункти та становить 81,7 п. Зросли усі складові індикатора.



Індекс поточного становища зріс і складає 64,5 п., що на 5,2 п. вище за рівень цього показника у липні. Індекс економічних очікувань у серпні зріс на 5,2 п. та складає 93,1 п.

У серпні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 6,3 п. та складає 119,5 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 1,2 п. та складає 184,9 п. Індекс девальваційних очікувань зріс на 5,4 п. та складає 154,6 п.



Як зазначають аналітики Info Sapiens, після кількох місяців незначного падіння, індекс споживчих настроїв показав зростання в серпні 2025 року. Аналогічна тенденція спостерігається щодо індексу поточного становища та економічних очікувань.

"Показники як споживчих настроїв, так і економічних очікувань наближені до значень, які ми спостерігали в аналогічний період 2023-го року, але поточне становище цього року оцінено дещо краще", - йдеться в повідомленні.

Індекс споживчих настроїв

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.