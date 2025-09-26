ua en ru
Пт, 26 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Економічні настрої українців покращилися після кількох місяців падіння

Україна, П'ятниця 26 вересня 2025 08:27
UA EN RU
Економічні настрої українців покращилися після кількох місяців падіння Фото: Індекс споживчих настроїв українців зріс до рівня 2023 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Споживчі настрої українців покращилися після кількох місяців падіння. Індекс перебуває на рівні 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.

У серпні 2025 року Індекс споживчих настроїв українців зріс на 5,2 пункти та становить 81,7 п. Зросли усі складові індикатора.
Економічні настрої українців покращилися після кількох місяців падіння

Індекс поточного становища зріс і складає 64,5 п., що на 5,2 п. вище за рівень цього показника у липні. Індекс економічних очікувань у серпні зріс на 5,2 п. та складає 93,1 п.

У серпні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 6,3 п. та складає 119,5 п. Індекс інфляційних очікувань зріс на 1,2 п. та складає 184,9 п. Індекс девальваційних очікувань зріс на 5,4 п. та складає 154,6 п.
Економічні настрої українців покращилися після кількох місяців падіння

Як зазначають аналітики Info Sapiens, після кількох місяців незначного падіння, індекс споживчих настроїв показав зростання в серпні 2025 року. Аналогічна тенденція спостерігається щодо індексу поточного становища та економічних очікувань.

"Показники як споживчих настроїв, так і економічних очікувань наближені до значень, які ми спостерігали в аналогічний період 2023-го року, але поточне становище цього року оцінено дещо краще", - йдеться в повідомленні.

Індекс споживчих настроїв

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.

Погіршення прогнозів

Нагадаємо, уряд України, НБУ та міжнародні фінансові організації очікують уповільнення економіки України у 2025-2026 роках.

Зокрема, ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5% замість раніше прогнозованих 3,3%.

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2025 році до 2,1%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інфляція в Україні Девальвація гривні
Новини
Трамп вимагає від Путіна зупинити війну: витративши мільйони, майже нічого не захопив
Трамп вимагає від Путіна зупинити війну: витративши мільйони, майже нічого не захопив
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"