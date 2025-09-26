ua en ru
Экономические настроения украинцев улучшились после нескольких месяцев падения

Украина, Пятница 26 сентября 2025 08:27
Автор: Александр Белоус

Потребительские настроения украинцев улучшились после нескольких месяцев падения. Индекс находится на уровне 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

В августе 2025 года Индекс потребительских настроений украинцев вырос на 5,2 пункта и составляет 81,7 п. Выросли все составляющие индикатора.
Индекс текущего положения вырос и составляет 64,5 п., что на 5,2 п. выше уровня этого показателя в июле. Индекс экономических ожиданий в августе вырос на 5,2 п. и составляет 93,1 п.

В августе показатель индекса ожидаемой динамики безработицы уменьшился на 6,3 п. и составляет 119,5 п. Индекс инфляционных ожиданий вырос на 1,2 п. и составляет 184,9 п. Индекс девальвационных ожиданий вырос на 5,4 п. и составляет 154,6 п.
Как отмечают аналитики Info Sapiens, после нескольких месяцев незначительного падения, индекс потребительских настроений показал рост в августе 2025 года. Аналогичная тенденция наблюдается по индексу текущего положения и экономических ожиданий.

"Показатели как потребительских настроений, так и экономических ожиданий приближены к значениям, которые мы наблюдали в аналогичный период 2023-го года, но текущее положение в этом году оценено несколько лучше", - говорится в сообщении.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяют на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. Во время исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значение равно 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса меньше 100 означает, что в обществе преобладают негативные оценки.

Ухудшение прогнозов

Напомним, правительство Украины, НБУ и международные финансовые организации ожидают замедления экономики Украины в 2025-2026 годах.

В частности, ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5% вместо ранее прогнозируемых 3,3%.

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2025 году до 2,1%.

