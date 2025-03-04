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Економічна вигода для США - це найкраща гарантія безпеки України, - Венс

Вівторок 04 березня 2025 09:46
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Економічна вигода для США - це найкраща гарантія безпеки України, - Венс Фото: віце-президент США Джей Ді Венс (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Віце-президент США Джей Ді Венс вважає, що найкращий спосіб захистити Україну від нового російського вторгнення - це гарантувати фінансову зацікавленість США в майбутньому України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Якщо ви хочете отримати реальні гарантії безпеки, якщо ви хочете дійсно гарантувати, що Володимир Путін не вторгнеться в Україну знову, найкраща гарантія безпеки - це дати американцям економічну вигоду в майбутньому України", - сказав Венс.

На його думку, такі гарантії є набагато кращими "ніж 20 000 військовослужбовців з якоїсь випадкової країни, яка не воювала 30 або 40 років".

"Який насправді план? Ви не можете фінансувати війну вічно. Американський народ не буде цього терпіти", - заявив Венс.

Нагадаємо, радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що на сьогодні США не бачить Україну членом НАТО.

Зауважимо також, що раніше держсекретар США Марко Рубіо звинуватив Зеленського у "зриві зусиль" щодо мирних переговорів. Крім того, ми також писали, що у Трампа відповіли, чи хочуть зміни президента України.

А 28 лютого під час спілкування між Зеленським, Трампом та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом спалахнула суперечка через війну і нібито "невдячність" України.

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