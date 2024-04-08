Экономическая поддержка и уменьшение дефицита энергии. Зеленский провел совещание по Харькову

Президент Владимир Зеленский сегодня, 8 апреля, провел совещание по ситуации в Харькове. Обсуждали меры по поддержке жителей областного центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Украины в Telegram .

По словам президента, на совещании также присутствовали глава правительства Денис Шмыгаль, первая вице-премьер-министр Юлия Свириденко, министр энергетики Герман Галущенко, министр финансов Сергей Марченко и команда Офиса президента.

"Ключевое - меры по поддержке харьковчан. Представлены сроки, когда энергетические дефициты в Харькове могут быть уменьшены. Правительство готовит меры экономической поддержки для Харькова и области", - говорится в сообщении.

Также были обсуждены предложения региональной поддержки, а именно того, что каждая область, каждая громада Украины может сделать, чтобы поддержать тех, кому сложнее всего.

Зеленский добавил, что главное сейчас - не дать России достичь ее террористических целей и поддержать наших людей.