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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Економічна і військова підтримка України державами Заходу має бути постійною, - Стубб

Фото: Александр Стубб (flickr.com/finnishgovernment)
Автор: Володимир Костирін

Переможець нещодавніх президентських виборів у Фінляндії Александр Стубб відзначив важливість подальшої підтримки країнами Заходу України, яка відбиває широкомасштабну військову агресію Росії. Вона має охоплювати як оборонну, так і фінансову сфери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Під час розмови з представниками преси на Мюнхенській конференції з безпеки Стубб висловив думку, що якби Захід не зміг підтримати Україну - "її б більше не існувало".

Також він припускає, що для російського диктатора Володимира Путіна питання України, зокрема її захоплення, є першочерговою проблемою.

"Ця війна занадто велика, щоб Путін міг її провалити, і це робить її досить проблематичною", - сказав Стубб.

На його переконання, підтримка України має бути постійною, як економічною, так і військовою. У цьому контексті переможець президентських виборів у Фінляндії відзначив, що поставки зброї країнами-партнерами та союзниками "є актуальним викликом".

"Єдине, що розуміє Путін, - це сила. Ви проявите будь-яку слабкість - будь-які м’які елементи - і він нападе", - заявив Стубб.

Мюнхенська конференція з безпеки

Нагадаємо, Мюнхенська безпекова конференція стартувала 16 лютого. Понад 150 світових лідерів зібралися в Німеччині, щоб обговорити проблеми у сфері глобальної безпеки. Допомога Україні була однією з головних тем.

Участь в Мюнхенській конференції взяв і президент Володимир Зеленський. Він виступав на конференції у суботу, 17 лютого. З головними заявами президента можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що пізніше президент Зеленський підбив підсумки візиту в Мюнхен та зазначив, що українська делегація в рамках поїздки на конференцію домовилася з кількома країнами про нові пакети військової допомоги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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