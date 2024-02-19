Экономическая и военная поддержка Украины странами Запада должна быть постоянной, - Стубб

Во время разговора с представителями прессы на Мюнхенской конференции по безопасности Стубб выразил мнение, что если бы Запад не смог поддержать Украину - "ее больше не существовало бы".

Также он предполагает, что для российского диктатора Владимира Путина вопрос Украины, в частности, ее захвата, является первоочередной проблемой.

"Эта война слишком большая, чтобы Путин мог ее провалить, и это делает ее достаточно проблематичной", - сказал Стубб.

По его убеждению, поддержка Украины должна быть постоянной как экономической, так и военной. В этом контексте победитель президентских выборов в Финляндии отметил, что поставки оружия странами-партнерами и союзниками "являются актуальным вызовом".

"Единственное, что понимает Путин, - это сила. Вы проявите любую слабость - любые мягкие элементы - и он нападет", - заявил Стубб.

Мюнхенская конференция по безопасности

Напомним, Мюнхенская конференция безопасности стартовала 16 февраля. Более 150 мировых лидеров собрались в Германии, чтобы обсудить проблемы в области глобальной безопасности. Помощь Украине была одной из главных тем.

Участие в Мюнхенской конференции принял и президент Владимир Зеленский. Он выступал на конференции в субботу, 17 февраля. С главными заявлениями президента можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

Добавим, что позже Президент Зеленский подвел итоги визита в Мюнхен и отметил, что украинская делегация в рамках поездки на конференцию договорилась с несколькими странами о новых пакетах военной помощи.