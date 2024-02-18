Зеленський підбив підсумки візиту в Мюнхен: є домовленості про оборонні пакети

Українська делегація в рамках поїздки на Мюнхенську конференцію з безпеки домовилася з кількома країнами про нові пакети військової допомоги.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Є зустрічі, де ми домовилися про оборонні пакети з кількома державами. Там як про артилерію, так і про снаряди 155-го калібру. Великі пакети є, але поки вони не надійшли, не можу сказати (деталі - ред.)", - сказав глава держави в коментарі телемарафону.

Також за словами Зеленського, є домовленості про виробництво зброї для України.

Мюнхенська конференція з безпеки

У п'ятницю, 16 лютого стартувала Мюнхенська безпекова конференція. Понад 150 світових лідерів зібралися в Німеччині, щоб обговорити проблеми у сфері глобальної безпеки. Допомога Україні була однією з головних тем.

Участь в Мюнхенській конференції взяв і президент Володимир Зеленський. Він виступав на конференції у суботу, 17 лютого. З головними заявами президента можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

Анонсована допомога Україні

На полях Мюнхенської конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла по світу 800 тисяч снарядів 155-го та 122-го калібрів, які вже найближчими тижнями можна буде передати Україні.

А прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен оголосила про рішення передати Україні всю артилерію, яку її країна має в запасі.

Крім того, у Мюнхені українська делегація підписала угоду з німецькою компанією Rheinmetall про відкриття в Україні заводу з виробництва снарядів.

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