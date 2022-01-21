На экономическую стабильность. Канада выделит Украине кредит на 120 млн канадских долларов

Канада приняла решение выделить Украине кредит в размере 120 млн канадских долларов. Президент Владимир Зеленский приветствует предложение премьер-министра Джастина Трюдо.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Yahoo.
"Россия стремится дестабилизировать Украину, в том числе экономически. Этот кредит поможет поддержать экономическую устойчивость Украины", - заявил Трюдо.
Также премьер отметил, что Канада сегодня изучает различные возможности предоставления финансовой и другой поддержки.
"Приветствуем решение Канады выделить 120 миллионов долларов на поддержку Украины. Сильная Украина - залог европейской безопасности. Канада еще раз демонстрирует истинную преданность духу особого партнерства между двумя странами", - заявил Зеленский.