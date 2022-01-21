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На економічну стабільність. Канада виділить Україні кредит на 120 млн канадських доларів

Автор: Сергій Пишкін

Канада прийняла рішення виділити Україні кредит у розмірі 120 млн канадських доларів. Президент Володимир Зеленський вітає пропозицію прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yahoo.

"Росія прагне дестабілізувати Україну, в тому числі економічно. Цей кредит допоможе підтримати економічну стійкість України", - заявив Трюдо.

Також прем'єр відзначив, що Канада сьогодні вивчає різні можливості надання фінансової та іншої підтримки.

"Вітаємо рішення Канади виділити 120 мільйонів доларів на підтримку України. Сильна Україна - запорука європейської безпеки. Канада ще раз демонструє справжню відданість духу особливого партнерства між двома країнами", - заявив Зеленський.

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Володимир ЗеленськийУкраїнаКанадаДжастін Трюдо