На економічну стабільність. Канада виділить Україні кредит на 120 млн канадських доларів

Канада прийняла рішення виділити Україні кредит у розмірі 120 млн канадських доларів. Президент Володимир Зеленський вітає пропозицію прем'єр-міністра Джастіна Трюдо.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yahoo.
"Росія прагне дестабілізувати Україну, в тому числі економічно. Цей кредит допоможе підтримати економічну стійкість України", - заявив Трюдо.
Також прем'єр відзначив, що Канада сьогодні вивчає різні можливості надання фінансової та іншої підтримки.
"Вітаємо рішення Канади виділити 120 мільйонів доларів на підтримку України. Сильна Україна - запорука європейської безпеки. Канада ще раз демонструє справжню відданість духу особливого партнерства між двома країнами", - заявив Зеленський.