Экономический терроризм. У Зеленского призвали Европу ответить на газовый шантаж России

Европа должна усилить военную и экономическую поддержку Украины в ответ на уменьшение поставок российского газа.

Как сообщает РБК-Украина об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter .

"Демонстративный газовый шантаж Европы - безусловное проявление "экономического терроризма". Россия хочет внести раскол в европейское единство, навязать свои правила, получить "золотую акцию влияния" и унизить западных лидеров. Единственный ответ - усилить военную и экономическую поддержку Украины", - написал он.

Напомним, "Газпром" списал сокращение поставок газа в Европу на форс-мажор.

Так, в июне "Газпром" почти вдвое уменьшил поставки газа в Европу.

Кроме того, Германия активировала режим тревоги из-за сокращения запасов и поставок газа, а жителей предупредили о росте цен.

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