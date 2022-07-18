Економічний тероризм. У Зеленського закликали Європу відповісти на газовий шантаж Росії

Європа має посилити військову й економічну підтримку України у відповідь на зменшення постачання російського газу.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter .

"Демонстративний газовий шантаж Європи - безумовний прояв "економічного тероризму". Росія хоче внести розкол у європейську єдність, нав’язати свої правила, отримати "золоту акцію впливу" та принизити західних лідерів. Єдина відповідь - посилити військову й економічну підтримку України", - написав він.

Нагадаємо, "Газпром" списав скорочення поставок газу в Європу на форс-мажор.

Так, у червні "Газпром" майже вдвічі зменшив постачання газу до Європи.

Окрім цього, Німеччина активувала режим тривоги через скорочення запасів і поставок газу, а мешканців попередили про зростання цін.

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