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В "Газпроме" списали на форс-мажор сокращение поставок газа в Европу, - СМИ

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Европа, Понедельник 18 июля 2022 17:06
В "Газпроме" списали на форс-мажор сокращение поставок газа в Европу, - СМИ Фото: в "Газпроме" списали на форс-мажор сокращение поставок газа в Европу (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

"Газпром" сообщил по крайней мере одному крупному покупателю о форс-мажоре на поставки газа в Европу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, письмо компании датировано 14 июля, в нем говорится о невозможности выполнить обязательства из-за "чрезвычайных обстоятельств", которые, якобы от нее не зависят.

Речь идет о поставках по "Северному потоку".

Как сообщалось, российский газопровод "Северный поток-1" утром в понедельник, 11 июля, остановился на плановое обслуживание. По графику оно должно продолжаться до утра 21 июля.

Напомним, что в июне "Газпром" почти вдвое уменьшил поставки газа в Европу.

В то же время власти Германии активировали режим тревоги из-за сокращения запасов и поставок газа, а жителей предупредили о росте цен на газ.

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