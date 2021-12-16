"Економічний паспорт українця" дискримінує дітей за роком народження, - нардеп
"Економічний паспорт українця" дискримінує українських дітей за віком, адже кошти отримають лише ті, хто народився, починаючи з 1 січня 2019 року, що є несправедливим.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву народного депутата України, члена фракції "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка.
"Взагалі-то у нас Конституція каже, що у нас не можна нікого дискримінувати за ознакою будь-якою, в тому числі і року народження", - наголосив Гончаренко.
Окрім того, на думку депутата, кошти, які будуть накопичуватись на рахунках дітей за цією програмою, з часом знеціняться і діти отримають копійки, навіть якщо програму буде реалізовано.
"Давайте порахуємо… Якщо в 2003 році ми почали відповідну таку ідею і діти, які досягли 18-річчя в 2021 році отримали перші гроші. То скільки б вони отримали? В 2003 році курс долара до гривні був 5, а зараз вже 27 грн. Тобто всі ці гроші були б з’їдені повністю обезцінюванням гривні", - пояснив Гончаренко.
Раніше інвестиційний аналітик Сергій Фурса заявив, що ідея про економічний паспорт не може бути реалізована в Україні, адже призведе лише до значного нарощування державного боргу, розбалансування бюджету та кризи платежів.
А економіст Борис Кушнірук заявив, що Ініціатива щодо введення економічного паспорта українців свідчить про те, що влада не розуміє принципів економіки, а також закладає підвалини для порушення конституційних прав українців.
Нагадаємо, 6 грудня президент вніс до Верховної ради два законопроекти щодо запровадження "економічного паспорта українця". Ініціатива передбачає відкриття для дітей, народжених з 1 січня 2019 року, рахунків, на яких накопичуватимуться кошти від рентних платежів. Ці кошти діти зможуть використати після досягнення повноліття на здобуття освіти чи покупку житла.