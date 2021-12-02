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Экономический паспорт. В Раде рассказали, сколько денег смогут получить украинцы

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что при благоприятной ситуации украины смогут получить на экономические паспорта до 20 тысяч долларов. Потратить их можно будет на три направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арахамии в эфире "Право на владу".

"Если будет благоприятная ситуация, это может быть до 15-20 тысяч долларов на выходе", - сказал Арахамия.

По его словам, потратить накопленные на экономическом паспорте деньги украинцы смогут на:

  • оплату своего образования в Украине;
  • покупку жилья;
  • перечислить эти средства на свой персональный пенсионный счет.

Напомним, 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский в ходе послания к Верховной раде анонсировал введение в стране экономических паспортов украинцев, на которые будут направляться средства от использования недр страны.

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Давид АрахамияНадра Украины Верховная рада