Экономический паспорт. В Раде рассказали, сколько денег смогут получить украинцы

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что при благоприятной ситуации украины смогут получить на экономические паспорта до 20 тысяч долларов. Потратить их можно будет на три направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Арахамии в эфире "Право на владу" .

"Если будет благоприятная ситуация, это может быть до 15-20 тысяч долларов на выходе", - сказал Арахамия.

По его словам, потратить накопленные на экономическом паспорте деньги украинцы смогут на: