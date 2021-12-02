RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Економічний паспорт. У Раді розповіли, скільки грошей зможуть отримати українці

Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що за сприятливої ситуації України зможуть отримати на економічні паспорти до 20 тисяч доларів. Витратити їх можна буде на три напрямки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Арахамії в ефірі "Право на владу".

"Якщо буде сприятлива ситуація, це може бути до 15-20 тисяч доларів на виході", - сказав Арахамія.

За його словами, витратити накопичені на економічному паспорті гроші українці зможуть на:

  • оплату своєї освіти в Україні;
  • покупку житла;
  • перерахувати ці кошти на свій персональний пенсійний рахунок.

Нагадаємо, 1 грудня президент України Володимир Зеленський в ході Послання до Верховної Ради анонсував введення в країні економічних паспортів українців, на які спрямовуватимуться кошти від використання надр країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Давид АрахаміяНадра Украины Верховна рада