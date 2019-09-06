Экономические возможности украинцев значительно выросли благодаря выплатам перед выборами

Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)

Значительные выплаты происходили как перед президентскими, так и перед парламентскими выборами

Значение Индекса экономических возможностей населения по состоянию на конец августа 2019 года составило 109 пунктов и уже пятый месяц подряд удерживается на уровне более 100. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Центра Разумкова.

Как отметил директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин, значение индекса показало, что Украина вышла на устойчивый уровень в первом полугодии 2019 года.

"Важную роль сыграл и парламентский марафон, и президентский, потому что в Украине это период значительных дополнительных выплат. Даже официально номинальная заработная плата за два месяца - июнь и июль - выросла на 7%, а учитывая, что в эти месяцы фиксировалось снижение цен, реальная зарплата выросла почти на 10%", - сказал он.

Индекс экономической способности населения (сентябрь 2019 г.) Президентские и парламентские выборы в Украине сказались значительными объемами дополнительных выплат. Этот факт оказал позитивное влияние на экономику. Даже официальная зарплата выросла на 7%. Инфляция не выходила за пределы прогнозов, а гривна укреплялась. Совокупность этих и ряда других факторов способствовала росту индекса экономической способности населения. Комментирует директор экономических и социальных программ Центра Разумков Василий Юрчишин. Полный текст публикации: http://razumkov.org.ua/statti/indeks-ekonomichnoi-spromozhnosti-naselennia-stanom-na-veresen-2019r Опубликовано Разумков Центр Четверг, 5 сентября 2019 г.

По данным исследования, предвыборные выплаты (официальные и неофициальные) населению позволили увеличить как потребительские расходы, так и пополнить сбережения с помощью покупки наличной валюты (что, обычно, и является надежными сбережениями).

На уровень экономических возможностей также повлияло существенное укрепление гривны и значительное сезонное снижение стоимости продуктов питания летом.

Индекс экономической способности населения

razumkov.org.ua

Напомним, введенный Центром Разумкова Индекс характеризует (интегрирует) не только традиционно рассматриваемую покупательную способность населения, но и экономическую устойчивость - способность усредненного домохозяйства к жизнедеятельности при потере источников текущего дохода на протяжении определенного периода времени. В центре считают, что именно экономическая устойчивость является одним из важнейших условий ощущение жизненной защищенности, уверенности в завтрашнем дне, а следовательно, возможностей построения долгосрочных жизненных стратегий, в целом условием положительного социального самочувствия.

Как сообщало РБК-Украина, в августе 2019 года потребительские настроения украинцев достигли нового пика. Индекс потребительских настроений в Украине в июле 2019 года составил 88,0 п., что на 5,5 п. выше, чем в июне.

Отметим, в июне 2019 года средняя зарплата в Украине в третий раз в истории достигла 400 долларов. По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2019 года составила 10783 грн.