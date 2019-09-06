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Экономические возможности украинцев значительно выросли благодаря выплатам перед выборами

Новости » Экономика    06.09.2019 - 12:59
Экономические возможности украинцев значительно выросли благодаря выплатам перед выборами
Фото: кошелек с деньгами (Виталий Носач, РБК-Украина)

Значительные выплаты происходили как перед президентскими, так и перед парламентскими выборами

Значение Индекса экономических возможностей населения по состоянию на конец августа 2019 года составило 109 пунктов и уже пятый месяц подряд удерживается на уровне более 100. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование Центра Разумкова.

Как отметил директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин, значение индекса показало, что Украина вышла на устойчивый уровень в первом полугодии 2019 года.

"Важную роль сыграл и парламентский марафон, и президентский, потому что в Украине это период значительных дополнительных выплат. Даже официально номинальная заработная плата за два месяца - июнь и июль - выросла на 7%, а учитывая, что в эти месяцы фиксировалось снижение цен, реальная зарплата выросла почти на 10%", - сказал он.

Индекс экономической способности населения (сентябрь 2019 г.)

Президентские и парламентские выборы в Украине сказались значительными объемами дополнительных выплат. Этот факт оказал позитивное влияние на экономику. Даже официальная зарплата выросла на 7%. Инфляция не выходила за пределы прогнозов, а гривна укреплялась. Совокупность этих и ряда других факторов способствовала росту индекса экономической способности населения. Комментирует директор экономических и социальных программ Центра Разумков Василий Юрчишин. Полный текст публикации: http://razumkov.org.ua/statti/indeks-ekonomichnoi-spromozhnosti-naselennia-stanom-na-veresen-2019r

Опубликовано Разумков Центр Четверг, 5 сентября 2019 г.

По данным исследования, предвыборные выплаты (официальные и неофициальные) населению позволили увеличить как потребительские расходы, так и пополнить сбережения с помощью покупки наличной валюты (что, обычно, и является надежными сбережениями).

На уровень экономических возможностей также повлияло существенное укрепление гривны и значительное сезонное снижение стоимости продуктов питания летом.

Индекс экономической способности населения

Экономические возможности украинцев значительно выросли благодаря выплатам перед выборами

razumkov.org.ua

Напомним, введенный Центром Разумкова Индекс характеризует (интегрирует) не только традиционно рассматриваемую покупательную способность населения, но и экономическую устойчивость - способность усредненного домохозяйства к жизнедеятельности при потере источников текущего дохода на протяжении определенного периода времени. В центре считают, что именно экономическая устойчивость является одним из важнейших условий ощущение жизненной защищенности, уверенности в завтрашнем дне, а следовательно, возможностей построения долгосрочных жизненных стратегий, в целом условием положительного социального самочувствия.

Как сообщало РБК-Украина, в августе 2019 года потребительские настроения украинцев достигли нового пика. Индекс потребительских настроений в Украине в июле 2019 года составил 88,0 п., что на 5,5 п. выше, чем в июне.

Отметим, в июне 2019 года средняя зарплата в Украине в третий раз в истории достигла 400 долларов. По данным Госстата, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2019 года составила 10783 грн.

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