Економічна спроможність українців суттєво впала у другій половині 2019 року

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Після покращення перед виборами ситуація для громадян знову погіршилася

Значення Індексу економічної спроможності населення України в грудні 2019 року склало 96, що є найнижчим показником року за винятком зимових місяців. Про це свідчать дані регулярного дослідження Центру Разумкова.

Як зазначають експерти, такий результат був очікуваним, зважаючи на негативну динаміку погіршення рівня, започатковану з серпня 2019 року (періоду, який співвідноситься з діяльністю нової владної команди).

razumkov.org.ua

Серед складових погіршення останнього періоду відзначаються:

гальмування підвищення середніх зарплат - з серпня по листопад середня номінальна зарплата не зросла: у вересні - 10 687 грн, у листопаді - 10 679 грн. Реальна середня зарплата, зважаючи на прискорення інфляції в осінні місяці, навіть зменшилась приблизно на 1%;

зростання заборгованості з виплат заробітної плати - на кінець липня заборгованість складала 2,7 млрд грн, а у жовтні-листопаді сягнула 3,2-3,4 млрд грн.;

залишаються незадовільними показники, пов’язані з кредитуванням населення (низькі обсяги кредитування за збереження високих кредитних ставок) - з листопада 2018 року по листопад 2019 року обсяг кредитів домогосподарствам зріс лише на 4,4%, а процентні ставки за новими кредитами домогосподарствам (за той саме період) зросли з 31% до 33%;

погіршенням розрахунків у житлово-комунальній сфері (внаслідок збереження високих тарифів і вказаної консервації зарплат) - місячний рівень покриття оплатою нарахованих сум за житлово-комунальні послуги у листопаді впав нижче 50%;

зниження показників зайнятості в осінньо-зимовий період, порівняно з весняно-літнім (хоча це сезонне явище, у т.ч. внаслідок повернення частини "заробітчан" з сільськогосподарських робіт за кордоном, проте вплив його на оцінку добробуту є значним).

Нагадаємо, запроваджений Центром Разумкова Індекс характеризує (інтегрує) не лише традиційно розглядувану купівельну спроможність населення, але й економічну стійкість - здатність "усередненого" домогосподарства до життєдіяльності за умови втрати джерел поточного доходу впродовж певного періоду часу. У центрі вважають, що саме економічна стійкість є однією з найважливіших умов відчуття життєвої захищеності, упевненості в завтрашньому дні - отже, можливостей побудови довгострокових життєвих стратегій, загалом умовою позитивного соціального самопочуття.

Нагадаємо, зарплати в Україні припинили зростання після досягнення піку влітку 2019 року. Так, у листопаді 20109 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника склала 10727 грн, що на 48 грн менше порівняно з жовтнем. При цьому в липні середня зарплата була 10971 грн.

Як повідомляло РБК-Україна, реальні доходи (з урахуванням інфляції) у третьому кварталі 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросли на 4,6%, що значно менше, ніж за 2017-2018 роки (близько 11%).