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Экономические потери от землетрясения в Пуэрто-Рико могут вырасти до 3 млрд долларов

Новости » Общество     08.01.2020 - 01:41
Экономические потери от землетрясения в Пуэрто-Рико могут вырасти до 3 млрд долларов
Фото: последствия землетрясения в Пуэрто-Рико (CNN)

Сумму назвали аналитики по стихийным бедствиям

Землетрясение в Пуэрто-Рико магнитудой 6,4 балла может повлечь экономические потери в более 3 млрд долларов. Об этом со ссылкой на аналитиков сообщает агентство CNN.

Поскольку стихийное бедствие оказалось самым мощным за последние более сотни лет, то и финансовые потери наиболее высокие по сравнению с предыдущими.

Аналитик по исследованиям стихийных бедствий Чак Уотсон оценил экономические потери от землетрясения на южном побережье Пуэрто-Рико в 3,1 миллиарда долларов.

Геологическая служба США сообщила, что подземные толчки сегодняшнего землетрясения ощутили более 400 тысяч человек.

Напмоним, в Пуэрто-Рико 6 и 7 января произошло два мощных землетрясения магнитудой 5,8 и 6,4. Первое землетрясение разрушило дома и вызвало оползни. Кроме того, оно разрушило популярное туристическое скальное образование - каменную арку, известную как Пунта Вентана.

Ранее у берегов Индонезии сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,2. Очаг залегал на глубине 30 км. Информации о пострадавших не было.

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