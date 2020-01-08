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Економічні втрати від землетрусу в Пуерто-Ріко можуть зрости до 3 млрд доларів

Новини » Суспільство     08.01.2020 - 01:41
Економічні втрати від землетрусу в Пуерто-Ріко можуть зрости до 3 млрд доларів
Фото: наслідки землетрусу в Пуерто-Ріко (CNN)

Суму назвали аналітики по стихійних лихах

Землетрус в Пуерто-Ріко магнітудою 6,4 бала може спричинити економічні втрати у понад 3 млрд доларів. Про це з посиланням на аналітиків повідомляє агентство CNN.

Оскільки стихійне лихо виявилося найпотужнішим за останні сотні років, то і фінансові втрати найбільш високі порівняно з попередніми.

Аналітик з досліджень стихійних лих Чак Уотсон оцінив економічні втрати від землетрусу на південному узбережжі Пуерто-Ріко в 3,1 мільярда доларів.

Геологічна служба США повідомила, що підземні поштовхи сьогоднішнього землетрусу відчули понад 400 тисяч людей.

Нагадаємо, в Пуерто-Ріко 6 і 7 січня відбулося два потужних землетруси магнітудою 5,8 і 6,4. Перший землетрус зруйнував будинки і викликав зсуви. Крім того, воно зруйнувало популярне туристичне скельне освіта - кам'яну арку, відому як Пунта Вентана.

Раніше біля берегів Індонезії сейсмологи зареєстрували землетрус магнітудою 6,2. Осередок залягав на глибині 30 км. Інформації про постраждалих не було.

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