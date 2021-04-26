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Экологии Украины нанесли ущерб на более чем два миллиарда гривен в 2020 году

Автор: Юлия Струк

Экологии Украины нанесли ущерб на 2,2 миллиарда гривен в 2020 году. Комитет Верховной рады по вопросам экологической политики и природопользования заслушал отчет о работе Государственной экологической инспекции.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

По словам главы экоинспекции Андрея Малеваного, всего ведомство провело более 30 тысяч проверок.

"Удалось увеличить поступления в бюджет с 80,8 до 81,9 миллиона гривен. Однако, по словам Андрея Малеваного, это очень незначительная цифра, по сравнению с рассчитанными убытками, которые в 2020 году составили 2,2 миллиарда гривен", - указано в сообщении.

Отмечается, что почти треть нарушений зафиксировали при обращении с отходами и опасными химическими веществами, на втором месте - выбросы в атмосферный воздух, а на третьем - загрязнение водных ресурсов.

Так, Госэкоинспекция рассчитала более 45 млн гривен убытков в сфере обращения с отходами. Речь идет о периоде с января по март.

Как писало РБК-Украина, в Украине в 2020 году обнаружили более двух тысяч несанкционированных свалок.

Напомним, в Государственной экологической инспекции назвали основную экологическую проблему в Украине - несанкционированные свалки.

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