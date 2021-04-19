Обращение с отходами: в первом квартале экологии нанесли ущерб на 45 млн гривен

Госэкоинспекция насчитала более 45 млн гривен убытков в сфере обращения с отходами. Речь идет о периоде с января по март.

Глава экоинспекции Андрей Малеваный заявил, что за этот период было осуществлено 1322 проверки субъектов хозяйствования и 255 проверок органов местного самоуправления на соблюдение требований по управлению отходами.

"По результатам мероприятий контроля вынесено 180 постановлений о наложении штрафов по статьям 52 и 82 КоАП на должностных лиц ОМС, а на представителей предприятий - 784 такие постановления. Общая сумма ущерба, нанесенного окружающей среде в результате выявленных нарушений, составила 45,1 миллиона гривен", - отметил Малеваный.

Сейчас проводится обследование прибрежно-защитных полос, во время которого инспекторы ГЭИ уже обнаружили сотни несанкционированных свалок и предоставили предписание устранить их.

Кроме того, продолжается комплексная проверка предприятий, деятельность которых связана с обращением с медотходами. Сейчас завершены проверки на 18 предприятиях.