ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине в прошлом году обнаружили более двух тысяч несанкционированных свалок

Новина українською → Украина, Понедельник 26 апреля 2021 16:22
В Украине в прошлом году обнаружили более двух тысяч несанкционированных свалок Фото: более 2 тысяч несанкционированных свалок обнаружили в Украине в 2020-м (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

В Украине в 2020 году обнаружили более двух тысяч несанкционированных свалок. Государственная экологическая инспекция планирует проверить 61 субъект, которые утилизируют медицинские отходы.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования заслушал отчет главы Госэкоинспекции Андрея Малеваного о работе ведомства за прошлый год.

"В 2020 году было выявлено более двух тысяч несанкционированных свалок, больше всего - в Харьковской и Херсонской областях. Андрей Малеваный отметил, что стихийные свалки - это всеукраинская проблема, требующая решения, в том числе путем законодательных изменений", - указано в сообщении.

Руководитель инспекции заявил, что в этом году возобновлены ​​плановые проверки предприятий с высоким риском для окружающей среды: планируется провести более 7 тысяч таких проверок. Также пройдут внеплановые проверки по жалобам физических лиц.

"По поручению премьер-министра Украины планируется проверить 61 субъект, которые утилизируют медицинские отходы, поскольку генерация таких отходов значительно увеличилась в связи с пандемией", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ГЭИ провела обследование территорий бассейна пограничных рек Тиса, Уж, Латорица и их притоков. Были выявлены 42 несанкционированные свалки.

Как писало РБК-Украина, в Государственной экологической инспекции назвали основную экологическую проблему в Украине - несанкционированные свалки.

Так, в феврале в Киевской и Николаевской областях обнаружили свалки COVID-отходов. Было открыто уголовное дело.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Госэкоинспекция свалка
NEWS
Зеленский: очень не хочется, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения     
Зеленский: очень не хочется, чтобы Донбасс превратился в зону отчуждения     
DAILY
Сергей Притула: Я вижу себя новым руководителем "Голоса"
Сергей Щербина, Милан Лелич Сергей Притула: Я вижу себя новым руководителем "Голоса"