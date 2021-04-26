В Украине в прошлом году обнаружили более двух тысяч несанкционированных свалок
В Украине в 2020 году обнаружили более двух тысяч несанкционированных свалок. Государственная экологическая инспекция планирует проверить 61 субъект, которые утилизируют медицинские отходы.
Комитет по вопросам экологической политики и природопользования заслушал отчет главы Госэкоинспекции Андрея Малеваного о работе ведомства за прошлый год.
"В 2020 году было выявлено более двух тысяч несанкционированных свалок, больше всего - в Харьковской и Херсонской областях. Андрей Малеваный отметил, что стихийные свалки - это всеукраинская проблема, требующая решения, в том числе путем законодательных изменений", - указано в сообщении.
Руководитель инспекции заявил, что в этом году возобновлены плановые проверки предприятий с высоким риском для окружающей среды: планируется провести более 7 тысяч таких проверок. Также пройдут внеплановые проверки по жалобам физических лиц.
"По поручению премьер-министра Украины планируется проверить 61 субъект, которые утилизируют медицинские отходы, поскольку генерация таких отходов значительно увеличилась в связи с пандемией", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее ГЭИ провела обследование территорий бассейна пограничных рек Тиса, Уж, Латорица и их притоков. Были выявлены 42 несанкционированные свалки.
Как писало РБК-Украина, в Государственной экологической инспекции назвали основную экологическую проблему в Украине - несанкционированные свалки.
Так, в феврале в Киевской и Николаевской областях обнаружили свалки COVID-отходов. Было открыто уголовное дело.