Екології України завдали збитків на понад два мільярди гривень у 2020 році

Екології України завдали збитків на 2,2 мільярди гривень у 2020 році. Комітет Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування заслухав звіт про роботу Державної екологічної інспекції.

За словами глави екоінспекції Андрія Мальованого, загалом відомство провело понад 30 тисяч перевірок.

"Вдалося збільшити надходження до бюджету з 80,8 до 81,9 мільйона гривень. Водночас, за словами Андрія Мальованого, це дуже незначна цифра, порівняно із розрахованими збитками, які у 2020 році становили 2,2 мільярда гривень", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що майже третину порушень зафіксували при поводженні з відходами та небезпечними хімічними речовинами, на другому місці - викиди в атмосферне повітря, а на третьому - забруднення водних ресурсів.