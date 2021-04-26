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Екології України завдали збитків на понад два мільярди гривень у 2020 році

Автор: Юлія Струк

Екології України завдали збитків на 2,2 мільярди гривень у 2020 році. Комітет Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування заслухав звіт про роботу Державної екологічної інспекції.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

За словами глави екоінспекції Андрія Мальованого, загалом відомство провело понад 30 тисяч перевірок.

"Вдалося збільшити надходження до бюджету з 80,8 до 81,9 мільйона гривень. Водночас, за словами Андрія Мальованого, це дуже незначна цифра, порівняно із розрахованими збитками, які у 2020 році становили 2,2 мільярда гривень", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що майже третину порушень зафіксували при поводженні з відходами та небезпечними хімічними речовинами, на другому місці - викиди в атмосферне повітря, а на третьому - забруднення водних ресурсів.

Так, Держекоінспекція розрахувала понад 45 мільйонів гривень збитків у сфері поводження з відходами. Йдеться про період з січня по березень.

Як писало РБК-Україна, в Україні у 2020 році виявили понад дві тисячі несанкціонованих сміттєзвалищ.

Нагадаємо, у Державній екологічній інспекції назвали основну екологічну проблему в Україні - несанкціоновані сміттєзвалища.

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