Екології України завдали збитків на понад два мільярди гривень у 2020 році

Екології України завдали збитків на 2,2 мільярди гривень у 2020 році. Комітет Верховної ради з питань екологічної політики та природокористування заслухав звіт про роботу Державної екологічної інспекції.
За словами глави екоінспекції Андрія Мальованого, загалом відомство провело понад 30 тисяч перевірок.
"Вдалося збільшити надходження до бюджету з 80,8 до 81,9 мільйона гривень. Водночас, за словами Андрія Мальованого, це дуже незначна цифра, порівняно із розрахованими збитками, які у 2020 році становили 2,2 мільярда гривень", - вказано у повідомленні.
Зазначається, що майже третину порушень зафіксували при поводженні з відходами та небезпечними хімічними речовинами, на другому місці - викиди в атмосферне повітря, а на третьому - забруднення водних ресурсів.
Так, Держекоінспекція розрахувала понад 45 мільйонів гривень збитків у сфері поводження з відходами. Йдеться про період з січня по березень.
Як писало РБК-Україна, в Україні у 2020 році виявили понад дві тисячі несанкціонованих сміттєзвалищ.
Нагадаємо, у Державній екологічній інспекції назвали основну екологічну проблему в Україні - несанкціоновані сміттєзвалища.