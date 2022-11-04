Екологічна загроза та спроби росіян утриматися: що відомо про обстановку на півдні

Росіяни намагаються утриматися

"Противник продовжує вести обороні дії та намагається утримати зайняті рубежі, проводить інженерно-фортифікаційне обладнання позицій на лівому березі Дніпра та змушує мешканців навколишніх населених пунктів залишити місця свого проживання на правому. При цьому продовжують обмежувати використання плавзасобів та доступ до берега", - йдеться в повідомленні.

Екологічна загроза

За даними командування, внаслідок варварської стратегії масованих підривів плавзасобів та суден, що перебувають біля пристаней та причалів Дніпра і притоків, окупанти створили колосальну екологічну загрозу.

"Тони пального, що витікають з пошкоджених суден зараз прямують за течією в дельту Дніпра, в бік заповідної зони Національного природного парку "Нижньодніпровський", - наголошують в повідомлені.

Тактика "живого щиту" продовжується

Тим часом російські війська, як повідомляється, не припиняють використовувати тактику "живого щита" шляхом розміщення підрозділів у закладах соціальної інфраструктури, густонаселених житлових районах, приватних подвір’ях та будинках.

Обстріли по всій лінії зіткнення

За інформацією командування, протягом минулої ночі окупанти завдавали удари по позиціях наших підрозділів та обстрілював територіальні громади Миколаївського, Баштанського та Берисласького районів із застосуванням РСЗВ, ствольної артилерії та мінометів уздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Крім того, аби дізнатися розміщення українських військ ворог застосовував БПЛА.

"Найбільша активність роботи повітряних шпигунів зафіксована над лінією фронту та в районі нещодавно звільнених територій Херсонської області", - зазначили в ОК.

ЗСУ дали вогню у відповідь

Натомість наші бійці також відкривали вогонь по ворогу. Так, протягом ночі ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони, наносили удари по позиціях ворога, районах зосередження живої сили, техніки й озброєння та виконали 70 вогневих завдань по визначених цілях.

Наразі втрати противника за минулу ніч дорозвідуються.

Нагадаємо, як раніше повідомляли в ОК "Південь", росіяни тримають на бойовому чергуванні в Чорному морі 7 кораблів. Втім, серед них немає жодного носія "Калібрів".

Додамо, за даними Міноборони українські військові продовжують наступ у Херсонській області. Проте погодні умови дещо сповільнюють рух підрозділів ЗСУ.