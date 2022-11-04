RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Экологическая угроза и попытки россиян удержаться: что известно об обстановке на юге

Фото: оккупанты пытаются удержать рубежи на юге (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Ситуация на южнобукском направлении остается достаточно напряженной, но контролируемой. Оккупанты пытаются удержать рубежи и поэтому уже создали экологическую угрозу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Юг".

Россияне пытаются удержаться

"Противник продолжает вести оборону действия и пытается удержать занятые рубежи, проводит инженерно-фортификационное оборудование позиций на левом берегу Днепра и заставляет жителей окрестных населенных пунктов покинуть места своего проживания на правом. При этом продолжает ограничивать использование плавсредств и доступ к берегу", - говорится в сообщении.

Экологическая угроза

По данным командования, в результате варварской стратегии массированных подрывов плавсредств и судов, находящихся у пристаней и причалов Днепра и притоков, оккупанты создали колоссальную экологическую угрозу.

"Тоны горючего, которые вытекают из поврежденных судов, сейчас следуют по течению в дельту Днепра, в сторону заповедной зоны Национального природного парка "Нижнеднепровский", - подчеркивают в сообщенные.

Тактика "живого щита" продолжается

Между тем, российские войска, как сообщается, не прекращают использовать тактику "живого щита" путем размещения подразделений в учреждениях социальной инфраструктуры, густонаселенных жилых районах, частных дворах и домах.

Обстрелы по всей линии столкновения

По информации командования, в минувшую ночь оккупанты наносили удары по позициям наших подразделений и обстреливали территориальные общины Николаевского, Баштанского и Берисласского районов с применением РСЗО, ствольной артиллерии и минометов вдоль всей линии боевого столкновения.

Кроме того, чтобы узнать размещение украинских войск, враг применял БПЛА.

"Наибольшая активность работы воздушных шпионов зафиксирована над линией фронта и в районе недавно освобожденных территорий Херсонской области", - отметили в ОК.

ВСУ дали ответный огонь

Наши бойцы также открывали огонь по врагу. Так, в течение ночи ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны наносили удары по позициям врага, районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения и выполнили 70 огневых задач по определенным целям.

Потери противника за минувшую ночь уточняются.

Напомним, как ранее сообщалось в ОК "Юг", россияне держат на боевом дежурстве в Черном море 7 кораблей. Впрочем, среди них нет ни одного носителя "Калибров".

По данным Минобороны, украинские военные продолжают наступление в Херсонской области. Однако погодные условия несколько замедляют движение подразделений ВСУ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская областьНиколаевская область