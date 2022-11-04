Экологическая угроза и попытки россиян удержаться: что известно об обстановке на юге

Россияне пытаются удержаться

"Противник продолжает вести оборону действия и пытается удержать занятые рубежи, проводит инженерно-фортификационное оборудование позиций на левом берегу Днепра и заставляет жителей окрестных населенных пунктов покинуть места своего проживания на правом. При этом продолжает ограничивать использование плавсредств и доступ к берегу", - говорится в сообщении.

Экологическая угроза

По данным командования, в результате варварской стратегии массированных подрывов плавсредств и судов, находящихся у пристаней и причалов Днепра и притоков, оккупанты создали колоссальную экологическую угрозу.

"Тоны горючего, которые вытекают из поврежденных судов, сейчас следуют по течению в дельту Днепра, в сторону заповедной зоны Национального природного парка "Нижнеднепровский", - подчеркивают в сообщенные.

Тактика "живого щита" продолжается

Между тем, российские войска, как сообщается, не прекращают использовать тактику "живого щита" путем размещения подразделений в учреждениях социальной инфраструктуры, густонаселенных жилых районах, частных дворах и домах.

Обстрелы по всей линии столкновения

По информации командования, в минувшую ночь оккупанты наносили удары по позициям наших подразделений и обстреливали территориальные общины Николаевского, Баштанского и Берисласского районов с применением РСЗО, ствольной артиллерии и минометов вдоль всей линии боевого столкновения.

Кроме того, чтобы узнать размещение украинских войск, враг применял БПЛА.

"Наибольшая активность работы воздушных шпионов зафиксирована над линией фронта и в районе недавно освобожденных территорий Херсонской области", - отметили в ОК.

ВСУ дали ответный огонь

Наши бойцы также открывали огонь по врагу. Так, в течение ночи ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны наносили удары по позициям врага, районам сосредоточения живой силы, техники и вооружения и выполнили 70 огневых задач по определенным целям.

Потери противника за минувшую ночь уточняются.

Напомним, как ранее сообщалось в ОК "Юг", россияне держат на боевом дежурстве в Черном море 7 кораблей. Впрочем, среди них нет ни одного носителя "Калибров".

По данным Минобороны, украинские военные продолжают наступление в Херсонской области. Однако погодные условия несколько замедляют движение подразделений ВСУ.