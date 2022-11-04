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Є носії "Калібрів"? Стало відомо, скільки бойових кораблів тримає Росія у Чорному морі

Новость на русском →
П'ятниця 04 листопада 2022 02:46
Є носії "Калібрів"? Стало відомо, скільки бойових кораблів тримає Росія у Чорному морі Фото: Росія тримає у Чорному морі 7 бойових кораблів (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Олег Васьків

Росія тримає на бойовому чергування у Чорному морі 7 кораблів. Серед них немає жодного носія "Калібрів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Однак, попереджають українські військові, ситуація може змінитися, а пуск крилатих ракет статися дуже швидко.

В ОК "Південь" закликали громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

"Ворог продовжує погрози і шантаж ударами по критичній інфраструктурі, ймовірність застосування дронів-камікадзе також на досить високому рівні. Намагайтеся ощадливо ставитись до енергоресурсів, не перевантажувати системи комунікацій та регулювати споживання", - зазначили наші воїни.

Окрім цього, додали, що не варто сповіщати навіть позитивні новини про дії підрозділів ЗСУ.

"Передчасний виток інформації може вартувати життя як воїнам-визволителям, так і мирним мешканцям тих населених пунктів, де триває військова операція", - пояснили в Оперативному командуванні.

Нагадаємо, авіація потужно вдарила по системах ППО росіян на півдні. Водночас було знищено десятки одиниць живої сили ворога.

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