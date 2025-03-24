Екологічна катастрофа та викрадення тварин: як Росія нищить заповідник "Асканія-Нова"

Окупанти призначили своє керівництво та перереєстрували установу за російськими законами.

Тиск на працівників та окупаційне керівництво

Після початку повномасштабного вторгнення російські військові поступово посилювали контроль над заповідником. У лютому 2023 року окупанти розпочали репресії проти українських працівників, звинувачуючи їх в "українській пропаганді" та "спонсоруванні ЗСУ". Частина колективу змушена була виїхати на підконтрольну Україні територію, побоюючись арештів.

Новопризначене окупаційне керівництво не змогло забезпечити належне фінансування та утримання заповідника. Працівники, які залишилися в окупації, зіткнулися із затримками зарплат і нестачею кормів для тварин. Відомо, що зоопарк отримував гуманітарну допомогу, зокрема корми, що свідчить про серйозні проблеми із забезпеченням.

Екологічна катастрофа: пожежі та знищення степу

Науковці, що евакуювалися, продовжують моніторинг стану заповідника дистанційно. Вони повідомляють про значну екологічну шкоду, завдану російськими військовими. Влітку та восени 2023 року в "Асканії-Нова" сталися масштабні пожежі. Одна з них була спричинена уламком російської ракети, що впала у Великому Чапельському поді, де утримуються копитні тварини. Лише завдяки можливості самостійного переміщення їм вдалося врятуватися.

Крім пожеж, значну шкоду заповіднику завдало переорювання степу окупаційною адміністрацією. Для екосистеми, яка формувалася тисячоліттями, це має катастрофічні наслідки, оскільки степові ґрунти втрачають свою природну структуру.

Вивезення тварин та воєнні злочини

Окупаційна влада організувала незаконне вивезення рідкісних тварин до Росії та окупованого Криму. Серед викрадених особин - зебри Чапмана, бізони американські, коні Пржевальського, олені Давида. Загалом зафіксовано загибель 33 тварин, зокрема 27 страусів ему, а також буйвола кафрського.

У лютому 2025 року українські правоохоронці висунули звинувачення проти окупаційного керівника заповідника Дмитра Мещерякова. Його дії кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни, оцінивши збитки від вивезення тварин у 85,2 млн гривень.

Дослідження в евакуації: як працюють науковці

Попри втрату фізичного доступу до "Асканії-Нова", її українські працівники продовжують роботу після релокації до Києва. Заповідник функціонує як науково-дослідна установа, співробітники здійснюють дистанційний моніторинг екосистеми, аналізують супутникові знімки та співпрацюють із правоохоронними органами для документування воєнних злочинів окупантів.

Науковці також проводять експедиції до Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, який після деокупації став ключовою платформою для дослідження диких тварин, зокрема коней Пржевальського.

Окупація "Асканії-Нова" завдала серйозної шкоди українській природній спадщині, але її працівники не припиняють боротьбу за збереження унікального заповідника. Науковці продовжують роботу, а правоохоронці документують злочини окупантів, щоб притягнути винних до відповідальності.