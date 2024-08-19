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Окупанти знищують "Асканію-Нову": голова Херсонської ОВА розповів, що відбувається у заповіднику

Україна, Понеділок 19 серпня 2024 09:42
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Окупанти знищують "Асканію-Нову": голова Херсонської ОВА розповів, що відбувається у заповіднику Фото: заповідник Асканія-Нова в російській окупації фактично знищений (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова, Юлія Акимова

Заповідника "Асканія-Нова" вже фактично немає. Росіяни вивезли звідти чимало тварин, тим самим знищивши його.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Покудрін також підтвердив інформацію стосовно того, що російські окупанти полювали за тваринами заповідника, який знаходиться у Херсонській області.

"Так, це правда, вони його знищують. Останнє, що я чув – вони вивозять тварин до Криму і до Росії. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально", - зазначив він.

Що відомо про заповідник "Асканія-Нова"

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" неподалік Каховки в Херсонській області був унікальним не лише для України, а й для всієї Європи. Заповідна зона є найбільшою в Європі та щороку налічувала близько 140 000 туристів. Дана територія складала площу понад 33 000 гектарів, де зберігались унікальні види рослин і тварин.

Приблизно о 9 ранку 24 лютого 2022 року територія "Асканії-Нової" опинилася під контролем ворога. За час окупації на території заповідника відбулись десятки пожеж. Також неодноразово повідомлялось про те, що російські загарбники масово вивозять тварин, а на рештки, які їм не вдається зловити, влаштовують т. зв. "сафарі" (вбивають - ред.).

"Асканія-Нова" в окупації

Нагадаємо, у липні 2022 року росіяни призначили фейкового директора в інституті "Асканія-Нова".

Пізніше, у 2023 році, росіяни разом з колаборантами встановили окупаційну адміністрацію у біосферному заповіднику.

Те, що окупанти крадуть тварин у заповіднику, підтвердили і в Центрі національного спротиву.

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